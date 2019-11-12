Арахамия: расследование о доходах Дубинского не имеет коррупционной составляющей

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что расследование журналистов издания Bihus.info о доходах народного депутата Александра Дубинского не содержит материалов, в которых можно увидеть коррупционную составляющую. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Арахамия отметил, что Дубинский сам должен комментировать несоизмеримости его заработной платы и размеров его состояния.

"Я вообще не понял сути расследования: это был сюжет про зависть… Если бы это был госслужащий-коррупционер, он нажил, у него была бы маленькая зарплата, а такое состояние - нужно делать расследование и разбираться. Если это частное лицо, то я желаю всем частным лицам иметь такое состояние, как у господина Дубинского, его мамы и всех родственников", - заявил он.

Отметим, Styler писал, что в журналистском расследовании программы "Наші гроші" от Bihus.info было опубликовано расследование об имуществе Дубинского. Журналисты установили, что он и его семья в течение последних нескольких лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли на общую сумму около 2 млн долларов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной рады пройти детектор лжи. Таким образом, он отреагировал на скандал, связанный с тем, что в СМИ появилась информация о взятках членам финансового комитета Верховной Рады, которые представляют "Слугу народа".

В частности, полиграф прошли председатель фракции Давид Арахамия и заместитель председателя финансового комитета Александр Дубинский.