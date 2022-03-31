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Арахамия рассказал, какая оборонная концепция лучше всего подходит Украине

Давид Арахамия (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава украинской делегации на переговорах Украины с Россией, народный депутат Давид Арахамия сообщил, что Украина выбрала концепцию "укрепленного имунитета". Благодаря имеющимся опытным резервистам вооруженные силы могут оперативно сформировать боеспособную армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире круглосуточного телемарафона.

"Мы написали много разных терминов, что именно будет считаться агрессией против Украины. В случае агрессии мы определили 72 часа для того, чтобы работать с гарантами", - отметил Арахамия.

Он также подчеркнул, что израильские эксперты порекомендовали прописать в договоре и применить концепцию так называемого "укрепленного иммунитета". Ее суть заключается в том, что благодаря наличию большого количества резервистов с боевым опытом, можно в кратчайшие сроки сформировать боеспособную армию, как в Швейцарии и Израиле.

Арахамия также добавил, что кроме армии будет существовать еще миллион человек, которые регулярно будут проходить обучение на полигонах. У них будет закрепленное за ними оружие. Главный дискуссионный вопрос – имеют ли они право хранить это оружие дома, или в специальных оружейных комнатах. Благодаря такой концепции в случае агрессии государство получает дополнительно миллион уже обученных солдат, не тратя средства на их содержание каждый месяц.

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