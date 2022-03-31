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Арахамія розповів, яка оборонна концепція найкраще підходить Україні

Давид Арахамія (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава української делегації на переговорах України з Росією, народний депутат Давид Арахамія повідомив, що Україна вибрала концепцію "укріпленого імунітету". Завдяки наявним досвідченим резервістам збройні сили можуть оперативно сформувати боєздатну армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Арахамии в ефірі цілодобового телемарафону.

"Ми написали багато різних термінів, що саме буде вважатися агресією проти України. У разі агресії ми визначили 72 години для того, щоб працювати з гарантами", - зазначив Арахамія.

Він також підкреслив, що ізраїльські експерти порекомендували прописати в договорі та застосувати концепцію так званого "укріпленого імунітету". Її суть полягає в тому, що завдяки наявності великої кількості резервістів з бойовим досвідом, можна в найкоротші терміни сформувати боєздатну армію, як у Швейцарії та Ізраїлі.

Арахамія також додав, що крім армії існуватиме ще мільйон осіб, які регулярно проходитимуть навчання на полігонах. У них буде закріплена за ними зброя. Головне дискусійне питання - чи мають резервісти право зберігати цю зброю вдома, або в спеціальних збройових кімнатах. Завдяки такій концепції в разі агресії держава отримує додатково мільйон вже навчених солдатів, не витрачаючи кошти на їх утримання щомісяця.

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