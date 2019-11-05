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Арахамия прокомментировал ситуацию вокруг встречи в нормандском формате

Новости » Политика     05.11.2019 - 10:17
Арахамия прокомментировал ситуацию вокруг встречи в нормандском формате
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия пока не прогнозирует результаты встречи

Никто сейчас не может спрогнозировать, чем именно окончится встреча в нормандском формате. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"В первую очередь мы сейчас говорим о некоем пути, который разблокирует доступ к так называемому нормандскому формату. ... Если мы говорим, что нужно было сделать Украине для того, чтобы прийти к нормандскому формату – нужно было сделать 3 вещи. Все 3 вещи фактически сделаны, кроме еще одного разведения. И вот после этого наступит нормандский формат", - сказал он.

Арахамия считает, что в мире нет ни одного человека, который мог бы компетентно ответить на вопрос о том, что будет происходить после встречи в нормандском формате.

"Сейчас предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще. Мне кажется, нет смысла это обсуждать. Нужно обсуждать этот тактический шаг", - подчеркнул Арахамия.

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