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Арахамія прокоментував ситуацію навколо зустрічі у нормандському форматі

Новини » Політика     05.11.2019 - 10:17
Арахамія прокоментував ситуацію навколо зустрічі у нормандському форматі
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія поки не прогнозує результати зустрічі

Ніхто зараз не може спрогнозувати, чим саме закінчиться зустріч в нормандському форматі. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"У першу чергу ми зараз говоримо про якийсь шлях, який розблокує доступ до так званого нормандскому формату. ... Якщо ми говоримо, що потрібно було зробити Україні для того, щоб прийти до нормандскому формату – потрібно було зробити 3 речі. Всі 3 речі фактично зроблені, крім ще одного розведення. І ось після цього настане нормандський формат", - сказав він.

Арахамія вважає, що у світі немає жодної людини, яка могла би компетентно відповісти на питання про те, що буде відбуватися після зустрічі в нормандському форматі.

"Зараз передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно що ворожити на кавовій гущі. Мені здається, немає сенсу це обговорювати. Потрібно обговорювати цей тактичний крок", - підкреслив Арахамія.

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