Арахамія пояснив мету мирних переговорів з РФ

За словами Арахамії, ключове завдання переговорного процесу - це побудова так званого "тунелю". Для цього необхідно встановити регулярний і систематичний контакт в одному місці та з постійним складом учасників.

Він зазначив, що хоча відсутність швидких результатів може розчаровувати суспільство, такий процес є необхідним фундаментом.

"Іноді ти зазнаєш невдачі на переговорах, але я б не сказав, що ви кожного разу починаєте повністю з нуля. Ви починаєте з чогось, ви отримуєте деякі знання про це, і ви встановлюєте деякі зв'язки щодо цього", - пояснив нардеп.

Арахамія підкреслив, що на відміну від демократичної України, у Росії ухвалення рішень повністю залежить від однієї людини - Володимира Путіна. Наразі ж російський диктатор оточений виключно прибічниками війни.

Українська стратегія, як сказав нардеп, полягає в тому, щоб залучити всі можливі міжнародні канали - від країн Близького Сходу та БРІКС до європейських партнерів.

Головна мета цієї роботи, за словами Арахамії, - виявити всіх чиновників із кабінету Путіна та збільшити кількість людей, які виступають за припинення бойових дій.

"Тож, що більше людей за мир буде навколо Путіна, то кращий шанс, що ми отримаємо справедливий мир, якого ми всі шукаємо. Це спосіб зробити це, я вважаю", - резюмував він.