Арахамія пояснив мету мирних переговорів з РФ

Україна хоче встановити системний переговорний процес з Росією. І у цьому є певна мета.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" та член української переговорної групи Давид Арахамія у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.
За словами Арахамії, ключове завдання переговорного процесу - це побудова так званого "тунелю". Для цього необхідно встановити регулярний і систематичний контакт в одному місці та з постійним складом учасників.
Він зазначив, що хоча відсутність швидких результатів може розчаровувати суспільство, такий процес є необхідним фундаментом.
"Іноді ти зазнаєш невдачі на переговорах, але я б не сказав, що ви кожного разу починаєте повністю з нуля. Ви починаєте з чогось, ви отримуєте деякі знання про це, і ви встановлюєте деякі зв'язки щодо цього", - пояснив нардеп.
Арахамія підкреслив, що на відміну від демократичної України, у Росії ухвалення рішень повністю залежить від однієї людини - Володимира Путіна. Наразі ж російський диктатор оточений виключно прибічниками війни.
Українська стратегія, як сказав нардеп, полягає в тому, щоб залучити всі можливі міжнародні канали - від країн Близького Сходу та БРІКС до європейських партнерів.
Головна мета цієї роботи, за словами Арахамії, - виявити всіх чиновників із кабінету Путіна та збільшити кількість людей, які виступають за припинення бойових дій.
"Тож, що більше людей за мир буде навколо Путіна, то кращий шанс, що ми отримаємо справедливий мир, якого ми всі шукаємо. Це спосіб зробити це, я вважаю", - резюмував він.
Нагадаємо, на початку року Україна та РФ провели кілька раундів переговорів за посередництва США, але процес зайшов у "глухий кут". У вересні американська сторона знову спробувала "оживити" переговори.
Американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ, щоб запропонувати "нові ідеї" щодо завершення війни, а також домовитися про тристоронню зустріч.
Як заявляло джерело РБК-Україна, результатом роботи Віткоффа і Кушнера може стати енергетичне перемир'я між Україною та РФ взимку. Основним аргументом американської сторони було те, що у попередні зими Росія так і не змогла досягнути своєї мети.