Арахамия объяснил цель мирных переговоров с РФ

По словам Арахамии, ключевая задача переговорного процесса - это построение так называемого "тоннеля". Для этого необходимо установить регулярный и систематический контакт в одном месте с постоянным составом участников.

Он отметил, что хотя отсутствие быстрых результатов может разочаровывать общество, этот процесс является необходимым фундаментом.

"Иногда ты терпишь неудачу на переговорах, но я бы не сказал, что вы каждый раз начинаете полностью с нуля. Вы начинаете с чего-то, вы получаете некоторые знания об этом, и вы устанавливаете некоторые связи по этому поводу", - пояснил нардеп.

Арахамия подчеркнул, что в отличие от демократической Украины, в России принятие решений полностью зависит от одного человека - Владимира Путина. Пока же российский диктатор окружен исключительно сторонниками войны.

Украинская стратегия, как сказал нардеп, состоит в том, чтобы привлечь все возможные международные каналы - от стран Ближнего Востока и БРИКС до европейских партнеров.

Главная цель этой работы, по словам Арахамии, - выявить всех чиновников из кабинета Путина и увеличить количество людей, выступающих за прекращение боевых действий.

"Итак, чем больше людей за мир будет вокруг Путина, тем лучший шанс, что мы получим справедливый мир, которого мы все ищем. Это способ сделать это, я считаю", - резюмировал он.