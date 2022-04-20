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"Без никаких условий". Украина готова провести переговоры с РФ в Мариуполе

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь в своем сегодняшнем видеообращении заявил, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и нардеп Давид Арахамия готовы провести переговоры с РФ в Мариуполе. Такие намерения подтвердили в Офисе президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собеседника в Офисе президента.

Как рассказал в своем видеообращении "Калина", о такой готовности Подоляка и Арахамии заявило высшее политическое руководство страны в телефонном разговоре с защитниками Мариуполя.

"Да, Подоляк и Арахамия готовы ехать", - подтвердили РБК-Украина на Банковой.

Отметим, Арахамия и Подоляк входят в украинскую переговорную группу. Арахамия, который является главой фракции "Слуга народа" в парламенте, ее возглавляет.

Обновлено.

На своей странице в Twitter Подоляк подтвердил, что Украина готова провести специальный раунд переговоров с РФ в заблокированном Мариуполе.

"Да. Без всяких условий... Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - заявил Подоляк.

Напомним, оккупанты уже четвертые сутки подряд бомбардируют "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, есть два пути разблокирования Мариуполя, но он не знает, когда это станет возможным.

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МариупольАзовДавид АрахамияИрина Подоляк