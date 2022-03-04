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Арахамия: на переговорах с РФ предлагали установить бесконфликтную зону вокруг АЭС

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Киев, Пятница 04 марта 2022 16:04
Арахамия: на переговорах с РФ предлагали установить бесконфликтную зону вокруг АЭС Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинская делегация на переговорах с Россией предлагала установить бесполетную и бесконфликтную зону вокруг атомных электростанций. Чтобы обеспечить защиту ядерных объектов от обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг членов украинской делегации Михаила Подоляка и Давида Арахамии.

"Мы на переговорах предлагали сделать бесполетную зону и бесконфликтную зону, в радиусе 30 километров чтобы не добивала артиллерия, вокруг всех ядерных объектов. Пока военные с их стороны не подтвердили, сказали, что вместе контролируют Чернобыль, охраняют и тому подобное. И тут же произошло Запорожье, дальше может произойти Южно-Украинская АЭС, например, в Николаевской области тоже идут большие бои. Поэтому мы считаем, что этот факт - это конкретная международная угроза ядерного терроризма на этих объектах", - отметил Арахамия.

Напомним, Арахамия также заявил, что чеченские боевики - "кадыровцы" - убили нескольких сотрудников Запорожской АЭС. Чеченские подразделения составляют одну из самых больших группировок российских войск, задействованных в войне против Украины.

В ночь на 4 марта российские войска обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре, украинская сторона и международные партнеры расценивают это как военное преступление.

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