ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арахамія: на переговорах з РФ пропонували встановити безконфліктну зону навколо АЕС

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 березня 2022 16:04
Арахамія: на переговорах з РФ пропонували встановити безконфліктну зону навколо АЕС Фото: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Українська делегація на переговорах з Росією пропонувала встановити безпольотну і безконфліктну зону навколо атомних електростанцій. Щоб забезпечити захист ядерних об'єктів від обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг членів української делегації Михайла Подоляка та Давида Арахамії.

"Ми на переговорах пропонували зробити безпольотну зону і безконфліктну зону, в радіусі 30 кілометрів щоб не добивала артилерія, навколо всіх ядерних об'єктів. Поки військові з їхнього боку не підтвердили, сказали, що разом контролюють Чорнобиль, охороняють тощо. І тут же сталося Запоріжжя, далі може статися Южно-Українська АЕС, наприклад, в Миколаївській області теж йдуть великі бої. Тому ми вважаємо, що цей факт - це конкретна міжнародна загроза ядерного тероризму на цих об'єктах", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, Арахамія також заявив, що чеченські бойовики - "кадирівці" - вбили кількох співробітників Запорізької АЕС. Чеченські підрозділи складають одне з найбільших угруповань російських військ, задіяних у війні проти України.

У ніч на 4 березня російські війська обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі, українська сторона і міжнародні партнери розцінюють це як військовий злочин.

Термінові важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕС Давид Арахамія Війна Росії проти України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна