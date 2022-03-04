"Военное преступление". Посольство США отреагировало на обстрел Запорожской АЭС

Обстрел Запорожской АЭС в Энергодаре является военным преступлением со стороны России. Инцидент произошел в ночь на 4 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.

"Нападение на атомную электростанцию является военным преступлением. Путинский обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции делает еще один шаг вперед в его царстве террора", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар после того, как она была обстреляна российскими войсками. На данный момент известно, что утечки радиации нет.

Также известно, что в результате штурма Запорожской АЭС погибли трое украинских военных. Еще двое бойцов получили ранения, персонал станции не пострадал.

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