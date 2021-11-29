Арахамия об отставке Ткаченко: эта история осталась только в медиапространстве

Александр Ткаченко передумал уходить в отставку с должности министра культуры. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что это был эмоциональный шаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "Слуги народа".
"Я не видел этого заявления. Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Господин Ткаченко пообщался с господином премьером, и они нашли точки понимания. Эта история осталась только в медиапространстве", - заявил он.
Напомним, 11 ноября стало известно, что Александр Ткаченко подал в отставку с поста министра культуры.
До этого информированный источник РБК-Украина в "Слуге народа" сообщил, что Ткаченко уйдет из правительства Дениса Шмыгаля.
Еще в конце августа РБК-Украина писало, что Ткаченко может заменить его первый заместитель Ростислав Карандеев.