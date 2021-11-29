Арахамія про відставку Ткаченка: ця історія залишилася тільки в медіапросторі

Олександр Ткаченко передумав йти у відставку з посади міністра культури. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що це був емоційний крок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг"Слуги народу".
"Я не бачив цієї заяви. Я вважаю, що це був емоційний крок. Пан Ткаченко поспілкувався з паном прем'єром, і вони знайшли точки розуміння. Ця історія залишилася тільки в медіапросторі", - заявив він.
У свою чергу Ткаченко заявив, що його рішення про відставку з посади міністра культури залишається актуальним.
"Моє рішення про відставку залишається актуальним. Я так само очікував реєстрацію моєї заяви Верховною Радою. Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що надалі переросло в довгострокові обговорення з профільним комітетом, керівниками партії і фракції, колегами", -, - наводить Ольга Боровікова, радниця Олександра Ткаченко з комунікацій, його слова.
При цьому міністр підкреслив, що спікер Ради, президент і прем'єр просили Його залишитися на посаді.
"Паралельно - розмови зі спікером, прем'єром, президентом. Вони попросили залишитися. В той самий час я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", - додала Боровікова.
Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури.
До цього інформоване джерело РБК-Україна в "слузі народу" повідомило, що Ткаченко піде з уряду Дениса Шмигаля.
Ще в кінці серпня РБК-Україна писало, що Ткаченко може замінити його перший заступник Ростислав Карандєєв.