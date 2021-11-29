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Арахамия об отставке Ткаченко: эта история осталась только в медиапространстве

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Понедельник 29 ноября 2021 20:56
Арахамия об отставке Ткаченко: эта история осталась только в медиапространстве Фото: министр культуры Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Александр Ткаченко передумал уходить в отставку с должности министра культуры. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что это был эмоциональный шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "Слуги народа".

"Я не видел этого заявления. Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Господин Ткаченко пообщался с господином премьером, и они нашли точки понимания. Эта история осталась только в медиапространстве", - заявил он.

Напомним, 11 ноября стало известно, что Александр Ткаченко подал в отставку с поста министра культуры.

До этого информированный источник РБК-Украина в "Слуге народа" сообщил, что Ткаченко уйдет из правительства Дениса Шмыгаля.

Еще в конце августа РБК-Украина писало, что Ткаченко может заменить его первый заместитель Ростислав Карандеев.

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Александр Ткаченко Давид Арахамия
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