Арахамия об отставке Ткаченко: эта история осталась только в медиапространстве

Александр Ткаченко передумал уходить в отставку с должности министра культуры. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что это был эмоциональный шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "Слуги народа".