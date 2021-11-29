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Арахамія про відставку Ткаченка: ця історія залишилася тільки в медіапросторі

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Понеділок 29 листопада 2021 20:56
Арахамія про відставку Ткаченка: ця історія залишилася тільки в медіапросторі Фото: міністр культури Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Олександр Ткаченко передумав йти у відставку з посади міністра культури. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що це був емоційний крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг"Слуги народу".

"Я не бачив цієї заяви. Я вважаю, що це був емоційний крок. Пан Ткаченко поспілкувався з паном прем'єром, і вони знайшли точки розуміння. Ця історія залишилася тільки в медіапросторі", - заявив він.

У свою чергу Ткаченко заявив, що його рішення про відставку з посади міністра культури залишається актуальним.

"Моє рішення про відставку залишається актуальним. Я так само очікував реєстрацію моєї заяви Верховною Радою. Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що надалі переросло в довгострокові обговорення з профільним комітетом, керівниками партії і фракції, колегами", -, - наводить Ольга Боровікова, радниця Олександра Ткаченко з комунікацій, його слова.

При цьому міністр підкреслив, що спікер Ради, президент і прем'єр просили Його залишитися на посаді.

"Паралельно - розмови зі спікером, прем'єром, президентом. Вони попросили залишитися. В той самий час я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", - додала Боровікова.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури.

До цього інформоване джерело РБК-Україна в "слузі народу" повідомило, що Ткаченко піде з уряду Дениса Шмигаля.

Ще в кінці серпня РБК-Україна писало, що Ткаченко може замінити його перший заступник Ростислав Карандєєв.

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Олександр Ткаченко Давид Арахамія
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