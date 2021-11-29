Арахамія про відставку Ткаченка: ця історія залишилася тільки в медіапросторі

Олександр Ткаченко передумав йти у відставку з посади міністра культури. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що це був емоційний крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг"Слуги народу".

"Я не бачив цієї заяви. Я вважаю, що це був емоційний крок. Пан Ткаченко поспілкувався з паном прем'єром, і вони знайшли точки розуміння. Ця історія залишилася тільки в медіапросторі", - заявив він.

У свою чергу Ткаченко заявив, що його рішення про відставку з посади міністра культури залишається актуальним.

"Моє рішення про відставку залишається актуальним. Я так само очікував реєстрацію моєї заяви Верховною Радою. Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що надалі переросло в довгострокові обговорення з профільним комітетом, керівниками партії і фракції, колегами", -, - наводить Ольга Боровікова, радниця Олександра Ткаченко з комунікацій, його слова.

При цьому міністр підкреслив, що спікер Ради, президент і прем'єр просили Його залишитися на посаді.

"Паралельно - розмови зі спікером, прем'єром, президентом. Вони попросили залишитися. В той самий час я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", - додала Боровікова.