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Арахамия оценил роль Абрамовича на переговорах Украины с Россией

Фото: народный депутат Украины Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава украинской делегации, народный депутат Давид Арахамия положительно оценил роль российского бизнесмена Романа Абрамовича на переговорах Украины с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире круглосуточного телемарафона.

"На самом деле позитивную", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос, какую роль играет Роман Абрамович на переговорах.

При этом глава украинской делегации добавил, что не понятно почему Абрамович стал исполнять публичную роль. С самого начала у российского бизнесмена была роль дополнительного канала связи.

"Неофициального канала связи, который помогает обсуждать нормальным человеческим языком, а не дипломатическим. Благодаря международной прессе этот канал стал известным. Он пытается, не говорю, что так есть, но пытается быть нейтральной стороной",- уточнил Арахамия.

Напомним, 29 марта в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией. Более подробно о результатах переговор можно узнать в материале РБК-Украина.

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