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Арахамія оцінив роль Абрамовича на переговорах України з Росією

Фото: народний депутат України Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава української делегації, народний депутат Давид Арахамія позитивно оцінив роль російського бізнесмена Романа Абрамовича на переговорах України з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Арахамии в ефірі цілодобового телемарафону.

"Насправді позитивну", - сказав Арахамія, відповідаючи на питання, Яку роль відіграє Роман Абрамович на переговорах.

При цьому глава української делегації додав, що не зрозуміло чому Абрамович став виконувати публічну роль. З самого початку у російського бізнесмена була роль додаткового каналу зв'язку.

"Неофіційного каналу зв'язку, який допомагає обговорювати нормальною людською мовою, а не дипломатичною. Завдяки міжнародній пресі цей канал став відомим. Він намагається, не кажу, що так є, але намагається бути нейтральною стороною", - уточнив Арахамія.

Нагадаємо, 29 березня в Стамбулі пройшли переговори між Україною і Росією. Більш детально про результати переговорного процесу можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Давид АрахаміяРоман АбрамовичВійна Росії проти України