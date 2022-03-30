Арахамія оцінив роль Абрамовича на переговорах України з Росією

Глава української делегації, народний депутат Давид Арахамія позитивно оцінив роль російського бізнесмена Романа Абрамовича на переговорах України з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Арахамии в ефірі цілодобового телемарафону.

"Насправді позитивну", - сказав Арахамія, відповідаючи на питання, Яку роль відіграє Роман Абрамович на переговорах. При цьому глава української делегації додав, що не зрозуміло чому Абрамович став виконувати публічну роль. З самого початку у російського бізнесмена була роль додаткового каналу зв'язку. "Неофіційного каналу зв'язку, який допомагає обговорювати нормальною людською мовою, а не дипломатичною. Завдяки міжнародній пресі цей канал став відомим. Він намагається, не кажу, що так є, але намагається бути нейтральною стороною", - уточнив Арахамія.