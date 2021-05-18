ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Арахамия: до осени не будет новых кадровых перестановок в Кабмине

Новина українською →
Киев, Вторник 18 мая 2021 18:39
Арахамия: до осени не будет новых кадровых перестановок в Кабмине Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После увольнения трех министров и, соответственно, назначения новых до осени не будет кадровых перестановок в Кабинете министров. При этом может смениться руководство некоторых больших государственных компаний.

Об этом журналистам в Верховной раде заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"По состоянию на сейчас, я скажу, что мой прогноз - до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения в больших предприятиях, но в министерствах я не прогнозирую", - заявил Арахамия.

Он также добавил, что не сейчас не может назвать, на каких именно государственных предприятиях будут кадровые перестановки.

Напомним, сегодня Верховная рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислав Криклия и министра экономики Игоря Петрашко.

Ожидается, что новым министром инфраструктуры станет нынешний глава "Укравтодора" Александр Кубраков. Министерство развития экономики вероятно возглавит руководитель Налоговой службы Алексей Любченко, а Министерство здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины увольнение Давид Арахамия
NEWS
Киев накрыла гроза с градом
Киев накрыла гроза с градом
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине