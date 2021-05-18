Арахамія: до осені не буде нових кадрових перестановок у Кабміні

Після звільнення трьох міністрів і, відповідно, призначення нових до осені не буде кадрових перестановок у Кабінеті міністрів. При цьому може змінитися керівництво деяких великих державних компаній.

"Станом на зараз, я скажу, що мій прогноз - до осені не буде ніяких міністерських змін. Можуть бути якісь кадрові зміни у великих підприємствах, але в міністерствах я не прогнозую", - заявив Арахамія.

Він також додав, що не зараз не може назвати, на яких саме державних підприємствах будуть кадрові перестановки.