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Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины

Автор: РБК-Украина

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ.

Об этом сообщает пресс-служба СН.

В частности он выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь со стороны США благодаря принятию Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". Он предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 млн долларов, включая предоставление летального оружия.

"Украина продолжает прилагать усилия для углубления своего участия в Евроатлантическом альянсе. В течение последних двух лет наш парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, что способствует демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО", - отметил Давид Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" также отметил, что власть активизирует диалог по Крыму с помощью инициативы "Крымская платформа".

Арахамия призвал американскую сторону и всех международных партнеров присоединиться к диалогу.

Напомним, ранее Давид Арахамия сообщал, что комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act).

Ранее РБК-Украина писало что Давид Арахамия провел ряд онлайн-встреч с членами Конгресса США.

Собеседники обсудили политическое и военное сотрудничество Украины и США, в частности расширение военной поддержки, привлечении финансовой и технической помощи для реформирования украинского войска.

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Новости Украины Давид АрахамияСлуга народаСоединенные Штаты Америки