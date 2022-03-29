Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности

Глава переговорной группы, нардеп Давид Арахамия звучил условия Украины по гарантиям безопасности. Также он назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арахамию во время телемарафона.

По его словам, Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны также смогут присоединиться к договору по своему желанию.

По словам Арахамии, страны-гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

"То есть, если Украина будет объектом агрессии, мы в праве в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо", - заявил Арахамия.