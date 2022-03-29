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Арахамія назвав умови України щодо гарантій безпеки

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Голова переговорної групи, нардеп Давид Арахамія озвучав умови України щодо гарантій безпеки. Також він назвав країни, які можуть виступити гарантами безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арахамію під час телемарафону.

За його словами, Україна хоче бачити гарантами країни Ради Безпеки ООН, в тому числі Великобританію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Польщу та Ізраїль. Інші країни також зможуть приєднатися до договору за своїм бажанням.

За словами Арахамії, країни-гаранти за аналогом 5 статті НАТО протягом 3 днів будуть проводити консультації. Держави будуть зобов'язані надати допомогу Україні у разі військової агресії.

"Тобто, якщо Україна буде об'єктом агресії, ми в праві протягом трьох днів вимагати консультацій, якщо вони ні до чого не приведуть, то країни гаранти повинні допомогти озброєнням і навіть закрити небо", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі пройшли переговори між Україною і Росією. Більш детально про результати переговорного процесу можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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