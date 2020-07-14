Арахамия анонсировал рассмотрение закона о реформе СБУ в сентябре

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная рада рассмотрит новый законопроект о реформировании Службы безопасности Украины в сентябре. Сейчас законопроект дорабатывается в комитете.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По словам председателя фракции СН, законопроект в сентябре будет вынесен на голосование.

"Я думаю, вы имеете в виду новый законопроект о СБУ, который нарабатывается в нашем комитете и мы как раз в сентябре выносим этот законопроект уже на голосование", - рассказал Арахамия.

Как известно, Зеленский 10 марта внес в Верховную раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Президент подал в парламент законопроект как неотложный.

Впоследствии в Раде появился текст законопроекта Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".

РБК-Украина писало, что в Верховной раде опубликованное финансово-экономическое обоснование к законопроекту №3196 "О внесении изменений в закон Украины" О Службе безопасности Украины ".