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Арахамия: альтернативы Витренко нет, повторное голосование будет в январе

Киев, Четверг 17 декабря 2020 16:54
Арахамия: альтернативы Витренко нет, повторное голосование будет в январе
Фото: Юрий Витренко (facebook com YVitrenko)
Автор: РБК-Украина

Назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики повторно вынесут на голосование в январе. На сегодня нет альтернативной кандидатуры на эту должность.

Об этом журналистам заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, Витренко перед голосованием должен был встретиться со всеми фракциями. Но из-за сжатых сроков этого не произошло.

"Много депутатов чувствуют себя обиженными, поскольку не имели доступа к телу, чтобы пообщаться. Я считаю, что это отняло 20-30% голосов… Я думаю, что в следующий раз уже в январе можем пробовать еще, за этот период можно встретиться и пообщаться", - добавил Арахамия.

Он также отметил, что альтернативы Витренко нет и в Раде постараются мобилизовать голоса за его кандидатуру.

Отметим, сегодня парламент провалил назначение Витренко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, каких министров поддержит "Слуга народа" в ходе ротации в Кабинете министров.

Сегодня Сергея Шкарлета назначили министром образования, а Романа Лещенко - министром аграрной политики и продовольствия.

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Новости Украины Политика Кабинет Министров УкраиныЮрий ВитренкоДавид Арахамия

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