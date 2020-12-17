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Арахамія: альтернативи Вітренку немає, повторне голосування буде в січні

Київ, Четвер 17 грудня 2020 16:54
Арахамія: альтернативи Вітренку немає, повторне голосування буде в січні
Фото: Юрій Вітренко (facebook com YVitrenko)
Автор: РБК-Україна

Призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики повторно винесуть на голосування у січні. На сьогодні немає альтернативної кандидатури на цю посаду.

Про це журналістам заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, Вітренко перед голосуванням мав зустрітися з усіма фракціями. Але через стислі терміни цього не сталося.

"Багато депутатів відчувають себе скривдженими, оскільки не мали доступу до тіла, щоб поспілкуватися. Я вважаю, що це відняло 20-30% голосів... Я думаю, що наступного разу вже в січні можемо пробувати ще, за цей період можна зустрітися і поспілкуватися", - додав Арахамія.

Він також зазначив, що альтернативи Вітренку немає і в Раді постараються мобілізувати голоси за його кандидатуру.

Зазначимо, сьогодні парламент провалив призначення Вітренка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, яких міністрів підтримає "Слуга народу" в ході ротації в Кабінеті міністрів.

Сьогодні Сергія Шкарлета призначили міністром освіти, а Романа Лещенка - міністром аграрної політики і продовольства.

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Новини України Політика Кабінет Міністрів УкраїниЮрій ВітренкоДавид Арахамія

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