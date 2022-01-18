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Арабская коалиция объявила о начале ударов по Йемену в ответ на атаку беспилотников

Автор: Артур Родивилов

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. Решение принято в ответ на удары проиранских боевиков-хуситов по территории ОАЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

Удары с воздуха начали наноситься по Сане. В сообщении коалиции отмечается, что удары нацелены на "лидеров террористов" и спровоцированы военной необходимостью.

Мирных жителей для их безопасности призвали держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов.

Сообщается о более 20 погибших и уничтожении штурмовиками F-15 двух пусковых установок баллистических ракет.

Отметим, в понедельник, 17 января, с территории Йемена аэропорт Абу-Даби и нефтехранилища компании ADNOC атаковали десятки беспилотников со взрывчаткой и баллистических ракет. В результате нападения вспыхнули пожары.

Сообщается о трех погибших - граждан Пакистана и Индии. Ранения получили шесть человек. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы.

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Йемен