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Арабська коаліція оголосила про початок ударів по Ємену у відповідь на атаку безпілотників

Автор: Артур Родивилов

Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією оголосила про початок бомбардувань столиці Ємену Сани. Рішення прийнято у відповідь на удари проіранських бойовиків-хуситів по території ОАЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

Удари з повітря почали завдавати по Сані. У повідомленні коаліції наголошується, що удари націлені на "лідерів терористів" і спровоковані військовою необхідністю.

Мирних жителів для їх безпеки закликали триматися якомога далі від військових таборів і зборів хуситів.

Повідомляється про понад 20 загиблих і знищення штурмовиками F-15 двох пускових установок балістичних ракет.

Відзначимо, в понеділок, 17 січня, з території Ємену аеропорт Абу-Дабі і нафтосховища компанії ADNOC атакували десятки безпілотників з вибухівкою і балістичних ракет. Унаслідок нападу спалахнули пожежі.

Повідомляється про трьох загиблих-громадян Пакистану та Індії. Поранення отримали шестеро людей. Відповідальність за атаку взяли на себе повстанці-хусити.

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Йемен