Арабська коаліція оголосила про початок ударів по Ємену у відповідь на атаку безпілотників

Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією оголосила про початок бомбардувань столиці Ємену Сани. Рішення прийнято у відповідь на удари проіранських бойовиків-хуситів по території ОАЕ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.
Удари з повітря почали завдавати по Сані. У повідомленні коаліції наголошується, що удари націлені на "лідерів терористів" і спровоковані військовою необхідністю.
Мирних жителів для їх безпеки закликали триматися якомога далі від військових таборів і зборів хуситів.
Повідомляється про понад 20 загиблих і знищення штурмовиками F-15 двох пускових установок балістичних ракет.
Відзначимо, в понеділок, 17 січня, з території Ємену аеропорт Абу-Дабі і нафтосховища компанії ADNOC атакували десятки безпілотників з вибухівкою і балістичних ракет. Унаслідок нападу спалахнули пожежі.
Повідомляється про трьох загиблих-громадян Пакистану та Індії. Поранення отримали шестеро людей. Відповідальність за атаку взяли на себе повстанці-хусити.