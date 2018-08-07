В АПУ прокоментували можливу участь Манафорта у президентській кампанії Порошенка

Команда Порошенка ніколи не співпрацювала з Манафортом, заявили в адміністрації президента

В Адміністрації президента України прокоментували слова колишнього партнера Пола Манафорта Ріка Гейтса про те, що Манафорт брав участь у президентській кампанії Петра Порошенка в 2014 році. Про це повідомила прес-служба АПУ.

"Команда Петра Порошенко ніколи не співпрацювала ні з П. Манафортом, ні з його людьми. Пропозиції про співробітництва надходили серед інших, втім, навіть не розглядалися", - заявили в прес-службі.

Нагадаємо, на засіданні суду по справі Манафорта Гейтс заявив, що Манафорт допомагав Порошенку під час президентської кампанії 2014 року.

За його словами, останній раз вони з Манафортом працювали в Україні перед парламентськими виборами в жовтні 2014 року.

"Гейтс зазначив, що останній раз вони з Манафортом працювали в Україні над кампанією "Опозиційного блоку" перед парламентськими виборами у жовтні. Компанія також асистувала Петра Порошенка", - повідомляє NBC.

При цьому Гейтс розповів, що вони не отримали повного гонорару за свої послуги.