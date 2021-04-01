В апреле украинцев ждет минимальное количество выходных дней
В апреле 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дня. Выходных дней будет восемь - минимально возможное за месяц.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Согласно закону, дополнительных выходных дней в апреле не будет, однако отмечается такие дни:
- 1 апреля - День смеха
- 2 апреля - Международный день детской книги
- 4 апреля - День геолога
- 4 апреля - Международный день интернета
- 7 апреля - Всемирный день здоровья
- 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
- 8 апреля - Международный день цыган
- 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
- 12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины
- 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
- 17 апреля - День окружающей среды
- 18 апреля - День памятников истории и культуры
- 21 апреля - Международный день секретаря
- 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права
- 23 апреля - Всеукраинский день психолога
- 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности
- 26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
- 28 апреля - Всемирный день охраны труда
- 29 апреля - Международный день танца
Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.
Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.