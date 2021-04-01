У квітні на українців чекає мінімальна кількість вихідних днів
У квітні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 22 робочих дня. Вихідних днів буде вісім - мінімально можлива кількість за місяць.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.
Згідно з законом, додаткових вихідних днів у квітні не буде, проте наголошується такі дні:
- 1 квітня - День сміху
- 2 квітня - Міжнародний день дитячої книги
- 4 квітня - День геолога
- 4 квітня - Міжнародний день інтернету
- 7 квітня - Всесвітній день здоров'я
- 7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці
- 8 квітня - Міжнародний день циган
- 11 квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів
- 12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України
- 12 квітня - Всесвітній день авіації та космонавтики
- 17 квітня - День навколишнього середовища
- 18 квітня - День пам'яток історії та культури
- 21 квітня - Міжнародний день секретаря
- 23 квітня - Всесвітній день книги і авторського права
- 23 квітня - Всеукраїнський день психолога
- 26 квітня - Всесвітній день інтелектуальної власності
- 26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф
- 28 квітня - Всесвітній день охорони праці
- 29 квітня - Міжнародний день танцю
Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.
Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.