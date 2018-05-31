У квітні профіцит платіжного балансу України склав 290 млн доларів

Резерви перевищили 18 млрд доларів

У квітні платіжний баланс зведений з профіцитом на рівні 290 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як повідомляється, профіцит платіжного балансу дозволив збільшити міжнародні резерви на 1,3% до 18,4 млрд доларів станом на кінець квітня, що забезпечувало 3,3 місяця імпорту майбутнього періоду.

У квітні поточний рахунок повернувся до позитивних значень (175 млн доларів) в порівнянні з дефіцитом в березні (628 млн доларів), завдяки звуження дефіциту торгівлі товарами і меншими виплатами по обслуговуванню державного боргу. У той же час квітневий профіцит поточного рахунку був практично на рівні відповідного місяця минулого року.

За січень - квітень дефіцит поточного рахунку (202 млн доларів) незначно перевищив показник минулого року (176 млн доларів).

Обсяги експорту в квітні зросли на 19,6% в річному вимірі до 3,7 млрд доларів. Зростання експорту в квітні був обумовлений:

- збереженням високих світових цін на чорні метали, на фоні низької бази порівняння минулого року, що призвело до істотного зростання вартісних обсягів експорту продукції металургії в річному вимірі (у 1,7 рази);

- відновленням зростання експорту продовольчих товарів (8,1% р/р) завдяки сприятливої зовнішньої цінової кон'юнктури Так фізичні обсяги поставок зернових культур залишилися на рівні минулого року, але завдяки суттєвому зростанню світових цін вартісні обсяги їх експорту збільшилися на 11,6% р/р.

Всього за січень - квітень експорт товарів зріс на 11,3% порівняно з відповідним періодом минулого року і склав 14,1 млрд доларів.

Обсяги імпорту товарів у квітні збільшилися на 18,1% до 4,1 млрд доларів насамперед за рахунок неенергетичного імпорту. Ріст був обумовлений:

- високим споживчим попитом, який стимулював зростання обсягів імпорту продовольчих товарів (на 24,6% р/р), а також окремої машинобудівної продукції (зокрема мобільних телефонів, побутової та комп'ютерної техніки);

- низькою базою порівняння для імпорту окремих товарів (зокрема фармацевтичних препаратів).

Вартісні обсяги енергетичного імпорту залишилися майже на рівні попереднього місяця, однак на фоні низької бази порівняння минулого року відновився їх зростання в річному вимірі (на 9,9%). Так, прискорилося зростання імпорту вугілля і істотно сповільнилося падіння обсягів імпорту газу з-за різкого зниження їх поставок у квітні минулого року.

Всього за січень - квітень імпорт товарів зріс на 13,9% порівняно з відповідним періодом минулого року і склав 16,6 млрд доларів.

У квітні чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком зменшився до 119 млн доларів. Чисті зобов'язання державного сектора перед зовнішнім світом скоротилися на 121 млн доларів переважно через погашення гривневих ОВДП у власності нерезидентів. Натомість тривав приплив капіталу в реальний сектор, забезпечений, зокрема, успішним розміщенням єврооблігацій одним з провідних українських мобільних операторів.

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій залишилися на рівні попереднього місяця (98 млн доларів) і практично повністю були спрямовані в реальний сектор економіки. За чотири місяці 2018 чисті надходження прямих іноземних інвестицій склали 394 млн доларів.

У квітні зростання обсягів готівкової валюти поза банками сповільнилося (до 23 млн доларів) на тлі збільшення чистого продажу населенням готівкової валюти. З початку року зростання готівки поза банками становив 208 млн доларів.

В цілому, в січні - квітні приплив коштів по фінансовому рахунку склав 222 млн доларів.

За підсумками перших чотирьох місяців 2018 сальдо зведеного платіжного балансу було близьким до нуля (склало +18 млн доларів).

Нагадаємо, згідно з оприлюдненими прогнозами Міжнародного валютного фонду і Світового банку, економіка України в найближчій перспективі буде розвиватися в позитивному ключі.