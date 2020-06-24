В апреле-мае клиенты "Сумыгаз Сбыта" на 40% увеличили использование газа

С начала II квартала 2020 года среди клиентов ООО "Сумыгаз Сбыт" на 40% увеличилось использование природного газа. Из-за его значительного удешевления, в холодные весенние месяцы жители области использовали для кратковременного отопления жилищ именно газ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За январь-март бытовые потребители Сумской области потребили 104,4 млн куб. м газа, что на 21% меньше, чем за первый квартал 2019 года. Однако из-за прохладной весны, а также в связи с карантином, когда подавляющее большинство граждан оставалась дома и интенсивно потребляла энергоресурс, в апреле – мае наблюдалось увеличение потребления на 40%. Но самый важный фактор - значительное уменьшение цены газа. В мае цена единицы энергии газа стоила в пять раз дешевле электрическую. В июне эта разница еще увеличилась - ведь цена газа вновь уменьшилась", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в целом же за первые пять месяцев 2020 году потребление домовладениями региона сократилось на 20 млн куб. м именно из-за относительно теплые месяца I квартала.

В "Сумыгаз Сбыт" напоминают, что информацию относительно объемов потребления газа владельцы домовладений могут проверить в любой момент с помощью онлайн сервисов 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0542) 76-73-04.