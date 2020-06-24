У квітні-травні клієнти "Сумигаз Збуту" на 40% збільшили використання газу

З початку ІІ кварталу 2020 року серед клієнтів ТОВ "Сумигаз Збут" на 40% збільшилось використання природного газу. Через його значне здешевлення, в холодні весняні місяці мешканці області використовували для короткочасного опалення осель саме газ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За січень-березень побутові споживачі Сумської області спожили 104,4 млн куб. м газу, що на 21% менше ніж за перший квартал 2019 року. Проте через прохолодну весну, а також у зв’язку з карантином, коли переважна більшість громадян залишалася вдома та інтенсивно споживала енергоресурс, у квітні – травні спостерігалось збільшення споживання на 40%. Але найважливіший фактор - значне зменшення ціни газу. В травні ціна одиниці енергії газу коштувала в п’ять разів дешевше за електричну. В червні ця різниця ще збільшилась - адже ціна газу знов зменшилася", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, загалом же за перші п’ять місяців 2020 року споживання домоволодіннями регіону скоротилось на 20 млн куб. м саме через відносно теплі місяці І кварталу.

У "Сумигаз Збут" нагадують, що інформацію щодо об’ємів споживання газу власники домоволодінь можуть перевірити у будь-який момент за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером (0542) 76-73-04.