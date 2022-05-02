В апреле энергетики восстановили электропитание 522 тысяч домов, - ДТЭК

"За апрель электромонтеры ДТЭК вернули свет более 522 тысячам семей, которые остаются без электроснабжения в результате обстрелов в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях", - сообщили в компании.

В частности, энергетики компании восстановили электроснабжение для 226 тысяч семей на Киевщине. Специалисты компании восстановили сети ДТЭК в Броварском районе и большей части Вышгородского района.

"Сейчас все усилия энергетиков направлены на то, чтобы вернуть свет всем жителям Киевщины до 1 июня. Все энергетики ДТЭК Сети объединились - восстанавливать сети Области помогают 13 ремонтных бригад из Одесской области, 4 - из Днепропетровской и 8 бригад из Киева", - отмечают в компании.

Сейчас продолжаются ремонты сетей в Бучанском и Вышгородском районах и работы над точечными заявками клиентов в Броварском.

В Донецкой области за последний месяц электромонтеры ДТЭК вернули свет для 261 тысячи жителей в 329 населенных пунктах.