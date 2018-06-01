Apple займеться боротьбою з digital-залежністю, - Bloomberg

У новій версії iOS 12 з'явиться інструмент Digital Health

Apple працює над ініціативою Digital Health, щоб користувачі iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV контролювати час, проведений ними за своїми пристроями. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами американської IT-компанії.

Зокрема, повідомляється, що новий інструмент буде включений в наступну версію ОС iOS 12, яку планують презентувати на наступному тижні.

Інженери представлять свою нову розробку, яка дозволяє боротися з прихильністю до пристроїв і залежністю від них.

Мова йде про набір інструментів, об'єднаних назвою Digital Health, які дозволять користувачам Apple контролювати час, проведений ними за своїми пристроями і окремими додатками. Нову можливість iOS можна буде знайти в налаштуваннях.

Також повідомляється, що презентація нової операційної системи має відбутися на Всесвітній конференції розробників Apple в Сан-Хосе 4 червня.

Агентство відзначає, що користувачі зможуть завантажити iOS 12 на свої пристрої в вересні.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, система безконтактних мобільних платежів Apple Pay з 17 травня почала працювати в Україні.