Apple заявила о возможной опасности iPhone 12: кому они могут угрожать

Американская компания Apple предупреждает о возможной опасности смартфонов iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, а также аксессуаров MagSafe. Они могут влиять на работу медицинского оборудования, в том числе кардиостимуляторов.

Об этом говорится в релизе на сайте Apple.

Компания отмечает, что в смартфонах есть магниты и радиоприемники, которые излучают электромагнитные поля. Все аксессуары MagSafe тоже содержат магниты, а зарядное устройство MagSafe - радиомодули. Эти компоненты могут влиять на работу медицинских устройств.

Apple отмечает, что имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы могут содержать датчики, которые реагируют на эти магниты и радиомодули при тесном контакте.

"Чтобы избежать любого взаимодействия с этими устройствами, держите iPhone и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии от устройства (более 15 см друг от друга или более 30 см при беспроводной зарядке)", - говорится в релизе.

Также Apple призывает людей с имплантами проконсультироваться с врачом насчет безопасности использования новых iPhone. Если человек подозревает, что смартфон или аксессуары MagSafe мешают работе медицинского устройства, нужно немедленно прекратить использование продуктов Apple

Напомним, ранее сообщалось, что Apple в этом году не будет презентовать iPhone 13. Скорее всего новое поколение будет иметь название iPhone 12s.

Также сообщалось, что Apple планирует запустить производство беспилотных автомобилей.