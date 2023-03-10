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Apple запустить новий музичний стрімінговий сервіс: названо дату

Фото: Apple готує новий музичний стрімінговий сервіс (apple.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Apple найближчим часом запустить новий музичний стрімінговий сервіс Apple Music Classical 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт мобільного додатку.

Програму можна буде завантажити в App Store. Нова програма надасть ширший і детальніший погляд на класичну музику, ніж Apple Music або інші основні музичні сервіси.

Apple Music Classical працюватиме за основною підпискою Apple Music, музика в каталозі буде доступна з функцією просторового аудіо з бітрейтом 192 кб/с. У додатку будуть сотні плейлистів та тисячі ексклюзивних альбомів, а також біографії композиторів та керівництва. Спочатку програма вийде на iOS, але в майбутньому з'явиться і на Android.

Apple купила музичний сервіс із класичною музикою Primephonic у серпні 2021 року, після чого воно закрилося, а весь контент перейшов до Apple Music. Спочатку Apple планувала запустити власний стрімінг із класикою у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple оголосила про випуск iPhone 14 та iPhone 14 Plus у жовтому кольорі. При цьому в компанії анонсували ще більше кольорів у модельному ряді смартфонів.

Нагадаємо, Apple планує у 2024 році випустити абсолютно нову версію iPhone, яка очолює лінійку смартфонів компанії.

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