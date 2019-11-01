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Apple запустила стриминговую платформу

Новости » Телеком & IT     01.11.2019 - 12:01
Apple запустила стриминговую платформу
Фото: Apple TV+ (apple.com)

Стоимость подписки Apple TV+ на один месяц составит 4,99 доллара

Компания Apple запустила в пятницу, 1 ноября, стриминговый сервис Apple TV+. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Платформа Apple TV+ предлагает пользователям пробный период сроком на семь дней. После пробного периода можно будет купить подписку, стоимость которой составит 4,99 доллара на месяц.

Apple TV+ является частью приложения Apple TV и объединяет проекты сервисов с платными подписками вроде Amazon, шоу с кабельными каналами как HBO, Starz, Epix и Showtime, а также фильмы с iTunes. Платформа доступна в приложении Apple TV на устройствах Apple, а также на сайте tv.apple.com, а также на Smart-TV от LG, Samsung и телевизорах от Amazon под названием fireTV.

Напомним, платформа Apple TV+ была презентована в марте 2019 года. В презентации приняли участие Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, Джейсон Момоа, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Опра Уинфри.

Также РБК-Украина сообщало, что Apple выпустила новые шумоподавляющие беспроводные наушники AirPods Pro. В новой модели также впервые будет активное шумоподавление - встроенный микрофон будет улавливать внешние шумы, после чего наушники будут компенсировать их обратной звуковой волной.

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