Apple запустила стримінгову платформу

Фото: Apple TV+ (apple.com)

Вартість передплати Apple TV+ на один місяць складе 4,99 долара

Компанія Apple запустила в п'ятницю, 1 листопада, стримінговий сервіс Apple TV+. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Платформа Apple TV+ пропонує користувачам пробний період терміном на сім днів. Після пробного періоду можна буде придбати підписку, вартість якого перевищить 4,99 долара на місяць.

Apple TV+ є частиною програми Apple TV і об'єднує проекти сервісів з платними підписками на зразок Amazon, шоу з кабельними каналами як HBO, Starz, Epix і Showtime, а також фільми з iTunes. Платформа доступна в додатку Apple TV на пристроях Apple, а також на сайті tv.apple.com, а також на Smart-TV від LG, Samsung і телевізорах від Amazon під назвою fireTV.

Нагадаємо, платформа Apple TV+ була презентована в березні 2019 року. У презентації взяли участь Стівен Спілберг, Джей Джей Абрамс, Джейсон Момоа, Дженніфер Еністон, Різ Уізерспун, Опра Уїнфрі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Apple випустила нові шумоподавляющіе бездротові навушники AirPods Pro. У новій моделі також вперше буде активне шумозаглушення - вбудований мікрофон буде вловлювати зовнішні шуми, після чого навушники будуть компенсувати їх зворотного звуковою хвилею.