Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg

Компанія Apple у ході останньої презентації представила лінійку смартфонів iPhone 15. Одним із їхніх головних нововведень став перехід із фірмового порту Lightning на USB-C. Заявлено, що незабаром порт зарядки змінять інші пристрої компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел, поступово та інші пристрої Apple також перейдуть на порт USB-C. Так, Magic Mouse, Magic Trackpad та Magic Keyboard з інтерфейсом USB-C будуть випущені разом із наступним iMac.
У 2024 році також зміниться роз'єм зарядки в бездротових навушниках AirPods. На презентації 12 вересня дебютували оновлені AirPods Pro 2 вже з портом USB-C. Далі варто чекати на оновлення повнорозмірних навушників AirPods Max, але коли саме — не уточнюється.
Крім цього, акумуляторний блок MagSafe та аксесуари для зарядного пристрою MagSafe Duo також отримають порт USB-C замість Lightning.
Компанія Apple представила iPhone 15
На вересневій презентаціїApple представила лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.
Зовнішня зміна торкнулася передньої панелі. Тепер так званий острівець Dynamic Island буде у всіх моделей, а не тільки версії з приставкою Pro. На вибір пропонують п'ять кольорів: чорний, блакитний, білий, золотий та рожевий.
Ціни на новинку у США починаються від 799 доларів за базовий iPhone 15 на 128 Гб. За iPhone 15 Plus зі збільшеним дисплеєм та акумулятором з таким самим обсягом пам'яті доведеться заплатити 899 доларів.
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