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Apple заменит порт зарядки на USB-C во всех портативных устройствах, - Bloomberg

Фото: Apple заменит порт зарядки на USB-C во всех портативных устройствах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Apple в ходе последней презентации представила линейку смартфонов iPhone 15. Одним из их главных нововведений стал переход с фирменного порта Lightning на USB-C. Заявлено, что вскоре порт зарядки изменят и другие устройства компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, постепенно и другие устройства Apple также перейдут на порт USB-C. Так, Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard с интерфейсом USB-C будут выпущены вместе со следующим iMac.

В 2024 году также сменится разъем зарядки в беспроводных наушниках AirPods. Стоит отметить, что на презентации 12 сентября дебютировали обновленные AirPods Pro 2 уже с портом USB-C. Далее стоит ждать обновления полноразмерных наушников AirPods Max, но когда именно — не уточняется.

Помимо этого, аккумуляторный блок MagSafe и аксессуары для зарядного устройства MagSafe Duo также получат порт USB-C вместо Lightning.

Компания Apple представила iPhone 15

На сентябрьской презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 15. Она состоит из базовых iPhone 15 и 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и Pro Max.

Внешнее изменение коснулось передней панели. Теперь так называемый островок Dynamic Island будет у всех моделей, а не только у версий с приставкой Pro. На выбор предлагают пять цветов: черный, голубой, белый, золотой и розовый.

Цены на новинку в США начинаются от 799 долларов за базовый iPhone 15 на 128 Гб. За iPhone 15 Plus с увеличенным дисплеем и аккумулятором с таким же объемом памяти придется заплатить 899 долларов.

 

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