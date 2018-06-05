Apple WWDC 2018

Последние обновления для iOS, Apple Watch, Apple TV и MacOS представила компания Apple на конференции для разработчиков WWDC 2018, которая проходит с 4 по 8 июня в калифорнийском Сан-Хосе.

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iOS 12: супер-яблочная скорость

Упор в обновлении iOS 12 сделан на повышении производительности, поддержке дополненной реальности и обновлении приложений. iOS 12 открывает приложения на 40% быстрее, чем iOS 11, камера запустится на 70% быстрее, а время вызова клавиатуры сократится на 50%.

Apple вводит новый формат файлов для обмена объектами дополненной реальности, который будет называться «.usdz». Он разработанн совместно с Pixar, оптимизирован для распространения и открыт для разработчиков. Его будут поддерживать продукты Adobe, Autodesk, Sketchfab, и Quixe.

В приложении "Фото" можно искать фотографии по лицам, местам и другим категориям.

В FaceTime появились групповые звонки, в которых можно будет добавить до 32 человек. FaceTime встроен в iMessage, поэтому можно начать звонок прямо из общего чата.

В новой операционной системе будет приложение "Не беспокоить", призванное помогать контролировать время взаимодействия с устройствами iOS. Пока приложение включено, пользователь не получает уведомления. Место на экране освободится благодаря тому, что уведомления в iOS 12 будут группироваться по категориям.

Приложение Screentime отслеживает использование смартфона и отображает статистику: сколько раз владелец включал экран девайса и какими приложениями пользовался.

Появляется возможность записывать команды для голосового помощника Siri, по которым он будет открывать приложения на iPhone.

Siri поддерживает шорткаты, которые активируют отдельные функции приложений через запросы к помощнику. Помимо iPhone и iPad, они доступны на HomePod и Apple Watch. Для их создания появилось отдельное приложение Shortcuts.

Теперь Siri выполняет цепочки действий одной командой. Например, сказав "спокойной ночи", помощник выполнит задания: "поставить будильник - выключить звук для звонков - отключить Wi-Fi".

Apple News получила новую вкладку "Обзор", которая курируется редакторами. На iPad доступен сайдбар с основными разделами программы. Сервис Apple Books полностью переработан с новыми механизмами рекомендаций и поиска новых книг. Приложение "Акции" теперь интегрировано с Apple News для отслеживания новостей компаний, также добавлены графики, показывающие стоимость акций в течение дня.

Система для автомобилей CarPlay обзавелась поддержкой сторонних приложений навигации. Точно заявлены Google Maps и Waze.

Приложение Wallet поддерживает студенческие карты для доступа в кампусы без использования физического пропуска.

Пользователь самостоятельно настраивает, сколько минут он хочет провести в том или ином приложении. После того, как время истечет - приложение закроется.

watchOS 5 - новая версия ОС для Apple Watch

Apple Watch мотивирует на спортивные достижения через систему медалей, которые даются за регулярные тренировки, рекорды и другие активности. В операционную систему добавили несколько новых режимов, таких как йога, хождение по горам и бег по пересеченной местности.

Новая функция Walkie-Talkie превращает часы в переговорное устройство. Для начала разговора достаточно выбрать нужного собеседника из списка и нажать на кнопку "говорить".

Больше не нужно говорить "привет Siri": достаточно поднести руку, часы поймут намерения пользователя.

При большой необходимости пользователь может просматривать контент интернет-страниц прямо на экране часов. С помощью AppStore стало возможно заказать кофе, взять напрокат велосипед или выполнить любое схожее действие.

Apple Watch получили новые разноцветные ремешки Pride, которые находят продолжение в движущихся полосах на экране.

macOS Mojave

Для новой macOS взяли название американской пустыни Мохаве. Mojave сама сортирует по папкам файлы, которые скапливаются на рабочем столе. Кроме этого, можно поворачивать картинки прямо из Finder, без запуска нужного приложения.

Функция Continuity получила поддержку камеры. При размещении фото в коллаж, можно сразу сделать снимок на смартфон - изображение переместится в нужный файл.

Браузер Safari предупредит когда сайт пытается использовать ваши личные данные или когда приложение пытается получить доступ к камере и микрофону. Рекламные сервисы и социальные сети не смогут без ведома использовать блоки комментариев и кнопки лайков для отслеживания активностей пользователей.

tvOS

Apple TV получила поддержку объемного звучания Dolby Atmos. iTunes скоро пополнится большой коллекцией фильмов в 4K и с HDR.

Новая версия операционной системы будет поддерживаться на тех же устройствах, что и iOS 11. Обновления будут доступны с осени 2018 года.