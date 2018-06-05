Apple WWDC 2018

Останні оновлення для iOS, Apple Watch, Apple TV і MacOS представила компанія Apple на конференції для розробників WWDC 2018, яка проходить з 4 по 8 червня в каліфорнійському Сан-Хосе.

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iOS 12: супер-яблучна швидкість

Наголос в оновленні iOS 12 зроблений на підвищенні продуктивності, підтримці доповненої реальності і оновленні додатків. iOS 12 відкриває програму на 40% швидше, ніж iOS 11, камера запуститься на 70% швидше, а час виклику клавіатури скоротиться на 50%.

Apple вводить новий формат файлів для обміну об'єктами доповненої реальності, який буде називатися «.usdz». Він розроблений спільно з Pixar, оптимізований для поширення і відкритий для розробників. Його будуть підтримувати продукти Adobe, Autodesk, Sketchfab, і Quixe.

У програмі "Фотографії" можна шукати фотографії за обличчями, місцями та іншими категоріями.

У FaceTime з'явилися групові дзвінки, в які можна буде додати до 32 осіб. FaceTime вбудований в iMessage, тому можна почати дзвінок прямо з загального чату.

У новій операційній системі буде додаток "Не турбувати", покликаний допомагати контролювати час взаємодії з пристроями iOS. Поки додаток включено, користувач не отримує повідомлення. Місце на екрані звільниться завдяки тому, що повідомлення в iOS 12 будуть групуватися за категоріями.

Додаток Screentime відстежує використання смартфона і відображає статистику: скільки разів власник включав екран девайса і якими додатками користувався.

З'являється можливість записувати команди для голосового помічника Siri, за якими він буде відкривати додатки на iPhone.

Siri підтримує шорткати, які активують окремі функції додатків через запити до помічника. Крім iPhone і iPad, вони доступні на HomePod і Apple Watch. Для їх створення з'явилося окремий додаток Shortcuts.

Тепер Siri виконує ланцюг дій однією командою. Наприклад, сказавши «на добраніч», помічник виконає завдання: "поставити будильник - вимкнути звук для дзвінків - відключити Wi-Fi".

Apple News отримала нову вкладку "Огляд", яка курується редакторами. На iPad доступний сайдбар з основними розділами програми. Сервіс Apple Books повністю перероблений з новими механізмами рекомендацій і пошуку нових книг. Додаток "Акції" тепер інтегровано з Apple News для відстеження новин компаній, також додані графіки, що показують вартість акцій протягом дня.

Система для автомобілів CarPlay обзавелася підтримкою сторонніх додатків навігації. Точно заявлені Google Maps і Waze.

Додаток Wallet підтримує студентські карти для доступу в кампуси без використання фізичного пропуску.

Користувач самостійно налаштовує, скільки хвилин він хоче провести в тому чи іншому додатку. Після того, як час закінчиться - додаток закриється.

watchOS 5 - нова версія ОС для Apple Watch

Apple Watch мотивує на спортивні досягнення через систему медалей, якими нагороджуються за регулярні тренування, рекорди та інші активності. В операційну систему додали кілька нових режимів, таких як йога, ходіння горами і біг пересіченою місцевістю.

Нова функція Walkie-Talkie перетворює годинник в переговорний пристрій. Для початку розмови достатньо вибрати потрібного співрозмовника зі списку і натиснути на кнопку "говорити".



Більше не потрібно казати "привіт Siri": досить піднести руку - і годинник зрозуміє наміри користувача.

За необхідності користувач може переглядати контент інтернет-сторінок прямо на екрані. За допомогою AppStore стало можливо замовити каву, взяти напрокат велосипед або виконати будь-яку подібну дію.

Apple Watch отримали нові різнокольорові ремінці Pride, які продовжуються в рухомих смугах на екрані.

macOS Mojave

Для нової macOS взяли назву американської пустелі Мохаве. Mojave сама сортує за папками файли, які скупчуються на робочому столі. Крім цього, можна повертати картинки прямо з Finder, без запуска потрібного додатку.

Функція Continuity отримала підтримку камери. При розміщенні фото в колаж, можна відразу зробити знімок на смартфон - зображення переміститься в потрібний файл.

Браузер Safari попередить коли сайт намагається використовувати ваші особисті дані або коли програма намагається отримати доступ до камери і мікрофону. Рекламні послуги та соціальні мережі не зможуть без відома використовувати блоки коментарів і кнопки лайків для відстеження активностей користувачів.

tvOS

Apple TV отримала підтримку об'ємного звучання Dolby Atmos. iTunes скоро поповниться великою колекцією фільмів в 4K і з HDR.

Нова версія операційної системи буде підтримуватися на тих самих пристроях, що і iOS 11. Оновлення будуть доступні восени 2018 року.