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Apple випустить зйомну батарею для iPhone, - Bloomberg

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 14:47
Apple випустить зйомну батарею для iPhone, - Bloomberg Фото: iPhone (скріншот з презентації Apple)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple готується випустити зйомну батарею для iPhone. Новий аксесуар працюватиме зі смартфонами, які підтримують магнітну систему MagSafe.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Apple розробляє цей продукт не менше року, його запуск планується протягом декількох місяців. Зйомну батарею можуть позиціонувати як аксесуар, наприклад, для iPhone 12, оскільки він підтримує MagSafe.

Батарея буде кріпитися до задньої частини смартфона, її прототипи мають білий гумовий корпус. Новий акумулятор забезпечуватиме тільки додатковий час роботи і не є повноцінним захисним чохлом.

Також повідомляється, що розробка аксесуара затягувалася, оскільки стикалася з проблемами з програмним забезпеченням, яке часто сигналізувало про перегрів батареї. У той же час джерела вважають, що через цю проблему Apple може взагалі відмовитися від випуску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нові iPhone можуть отримати функцію Always On Display.

До цього було розкрито характеристики рекордно дорогого iPhone 13.

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