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Apple випустить годинник з функцією супутникового зв'язку, - Bloomberg

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Каліфорнія, Середа 13 квітня 2022 14:22
Apple випустить годинник з функцією супутникового зв'язку, - Bloomberg Фото: Apple випустить годинник з функцією супутникового зв'язку (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Apple має намір в цьому році випустити нове покоління розумних годин Apple Watch. Однією з нової функції годинника буде можливість відправляти текстові повідомлення співробітникам екстрених служб через супутникові мережі і повідомляти про події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Компанія працює над тим, щоб в кінцевому підсумку забезпечити супутникове підключення до Apple Watch, створивши основу для функцій відправки екстрених текстових повідомлень і реагування на SOS. Компанія планує випустити ці можливості на iPhone вже цього року. Технологія дозволить користувачам відправляти текстові повідомлення співробітникам екстрених служб через супутникові мережі і повідомляти про події", - повідомив колумніст Марк Гурман.

Він додав, що в Apple Watch 8, реліз яких запланований на осінь, не очікується функції виміру артеріального тиску.

Компанія активно тестує дану опцію, але її інженери стурбовані низькою точністю роботи інструменту. Також у зв'язку з цим в Apple Watch поки не з'явиться вбудований глюкометр.

При цьому Гурман повідомив, що в розумних годинах з'являться розширені функції відстеження сну, опція контролю за прийомом ліків і нові методи відстеження жіночого здоров'я.

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