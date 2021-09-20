UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Apple выпустила iOS 15: кто получит и что нового

Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы iOS. Операционная система iOS 15 уже доступна для загрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Операционная система iOS 15 содержит новые функции, обновление FaceTime, изменения в уведомлениях и другие улучшения.

Кто получил обновление

На какие модели можно установить новую операционную систему:

  • iPhone 6s и 6s Plus;
  • iPhone SE (1-го поколения);
  • iPhone 7 и 7 Plus;
  • iPhone 8 и 8 Plus;
  • iPhone X;
  • iPhone XS и Xs Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro и 11 Pro Max;
  • iPhone 12 mini и iPhone 12;
  • iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone SE (2-го поколения);
  • iPod touch (7-го поколения).

Что нового

FaceTime получил улучшения звука и видео, в частности в приложении теперь доступны пространственное аудио и портретный режим.

Функция Focus позволит устанавливать собственные настройки уведомлений и домашних экранов. Появился новое приложение "Погода", который позволяет просматривать карты погоды в полноэкранном режиме с указанием количества осадков, качества воздуха и температуры.

Кроме того, iOS 15 содержит абсолютно новый дизайн Safari, который претерпел несколько изменений в период бета-тестирования.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiOS