Apple выпустила iOS 15: кто получит и что нового

Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы iOS. Операционная система iOS 15 уже доступна для загрузки.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Операционная система iOS 15 содержит новые функции, обновление FaceTime, изменения в уведомлениях и другие улучшения.
На какие модели можно установить новую операционную систему:
FaceTime получил улучшения звука и видео, в частности в приложении теперь доступны пространственное аудио и портретный режим.
Функция Focus позволит устанавливать собственные настройки уведомлений и домашних экранов. Появился новое приложение "Погода", который позволяет просматривать карты погоды в полноэкранном режиме с указанием количества осадков, качества воздуха и температуры.
Кроме того, iOS 15 содержит абсолютно новый дизайн Safari, который претерпел несколько изменений в период бета-тестирования.