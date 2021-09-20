Apple випустила iOS 15: хто отримає та що нового

Американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи iOS. Операційна система iOS 15 вже доступна для завантаження.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Операційна система iOS 15 містить нові функції, оновлення FaceTime, зміни у сповіщеннях та інші покращення.
На які моделі можна встановити нову операційну систему:
FaceTime отримав покращення звуку та відео, зокрема в застосунку тепер доступні просторове аудіо та портретний режим.
Функція Focus дозволить встановлювати власні налаштування сповіщень та домашніх екранів. З'явився новий застосунок "Погода", який дозволяє переглядати карти погоди в повноекранному режимі із зазначенням кількості опадів, якості повітря і температури.
Крім того, iOS 15 містить абсолютно новий дизайн Safari, який зазнав кілька змін в період бета-тестування.