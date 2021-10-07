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Apple вводит новое правило для приложений в App Store

Автор: Анастасия Рокитна

Компания Apple вводит новое правило для приложений в App Store. Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учетной записи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на сайт разработчиков Apple.

С 31 января 2022 года компания не будет публиковать программы, в которых нет возможности удалить свою учетную запись.

Компания рекомендует пользователям ознакамливаться с требованиями любого устанавливаемого приложения и списками разрешений, которые оно запрашивает.

Со следующего года все сервисы, которые хотят появиться App Store должны будут помимо возможности создать аккаунт, добавить способ его удаления. В противном случае приложение не появится в магазине.

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