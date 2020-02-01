ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае за сутки число погибших от коронавируса увеличилось почти на полсотни

Новости » Происшествия     01.02.2020 - 03:26
В Китае за сутки число погибших от коронавируса увеличилось почти на полсотни
Иллюстративное фото (GettyImages)

В Китае умерли уже 46 человек от коронавируса

В Китае за сутки от коронавируса нового типа 2019-nCoV умерли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

Отмечается, что больше всего людей погибли в провинции Хубэй - здесь произошла вспышка вируса. Таким образом, общее число жертв достигло 259 человек.

На сегодня число инфицированных коронавирусом составляет уже около 12 тысяч человек. Из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

По информации китайского комитета по делам здравоохранения, за минувшие сутки 45 человек погибли в провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка вируса, еще один человек погиб в городе центрального подчинения - Чунцине.

Сейчас уже 118 478 человек прошли медицинское обследование в связи с вирусом. Кроме того, за прошедшие сутки в провинции официально подтверждены 1347 новых случаев инфицирования.

Напомним, правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и готовится вводить запрет на въезд в США иностранцам, которые путешествуют из Китая.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

В Канаде прекратили лечить двух людей, которые были заражены коронавирусом В СНБО сказали, кто оказался в зоне риска из-за возможности занесения коронавируса
Новости Украины Китайвируспреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь