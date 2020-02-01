В Китае за сутки число погибших от коронавируса увеличилось почти на полсотни

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В Китае умерли уже 46 человек от коронавируса

В Китае за сутки от коронавируса нового типа 2019-nCoV умерли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

Отмечается, что больше всего людей погибли в провинции Хубэй - здесь произошла вспышка вируса. Таким образом, общее число жертв достигло 259 человек.

На сегодня число инфицированных коронавирусом составляет уже около 12 тысяч человек. Из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

По информации китайского комитета по делам здравоохранения, за минувшие сутки 45 человек погибли в провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка вируса, еще один человек погиб в городе центрального подчинения - Чунцине.

Сейчас уже 118 478 человек прошли медицинское обследование в связи с вирусом. Кроме того, за прошедшие сутки в провинции официально подтверждены 1347 новых случаев инфицирования.

Напомним, правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и готовится вводить запрет на въезд в США иностранцам, которые путешествуют из Китая.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.