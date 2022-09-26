Apple вироблятиме новий iPhone 14 в Індії

"У новій лінійці iPhone 14 представлені принципово нові технології та важливі функції безпеки. Ми раді, що iPhone 14 вироблятиметься в Індії", - йдеться у заяві Apple.

Аналітики J.P. Morgan очікують, що Apple перенесе близько 5% виробництва iPhone 14 з кінця 2022 року до Індії, яка є другим за величиною ринком смартфонів у світі після Китаю.

До 2025 Apple може виробляти кожен четвертий iPhone в Індії.

Компанія представила флагманський iPhone 14 на заході на початку цього місяця, де вона зосередилася на оновленні безпеки, а не на нових яскравих технічних характеристиках, за винятком нових годинників, орієнтованих на пригоди.

Нагадаємо, раніше в рамках презентації Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлений розумний годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

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